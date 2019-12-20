اهالي قرية كوردية يحبطون تسللا لتنظيم داعش قرب اربيل

2019/12/20 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المركز الاعلامي لقوات البيشمركة يوم الجمعة ان اهالي قرية كوردية في قضاء مخمور والذي يبعد (60 كم) عن مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان احبطوا تسللا لعناصر تنيم داعش الى قريتهم.

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