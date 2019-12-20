2019/12/20 | 22:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور ……. لافتة “زين جزء من الفساد” وضعت على مقر شركة زين للاتصالات في النجف بعد إغلاقها من قِبل المحتجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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