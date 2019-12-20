حاكم كريم عطية - رئيس وزراء ما بين الخيار الأمريكي والأيراني

2019/12/20 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية صفحات التواصل الأجتماعي تتداول تصريحات الأطراف المتصارعة على الساحة العراقية في مشروع أختيار رئيس الوزراء المرتقب وهذه التصريحات على لسان المسؤولين الأمريكين أو الأيرانيين ممثلين بوزارة الخارجية أو السفارة الأيرانية أو منسق السياسة الأيرانية ومحرك أذرع المليشيا التابعة لأيران سليماني أو أبواقهم التابعة من معسكرات المحاصصة الطائفية فالتسابق لأرضاء المرجعية واضح في تصريحات المسؤولين العراقيين وعلى ......

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