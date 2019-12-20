فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 15

2019/12/20 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم نتوهج كشرارة وننطفيءلكننا مثل برق نكوننترك الكلمة كضوءونمضي..*لاتتوقف عن إعمال خيالك وعن التأمللا تتوقف عن سماع الغناء والموسيقىلأنك ان فعلت ذلك فأنك تسمح للعقول السوداءالتي لاتمتلك سوى قوائم التحريمبألأنتصار عليك ..*يبلغ الشاعر سن التقاعد ،تناوله الموظفة العسراء هويته الأخيرة ،تسأله مالذي سيفعله بعد الستين؛يضحك :سأحب ثانيةً ، تسأله: وان توقف......

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