سعيد الوجاني - الجزائر تطرد المغاربة // LAlgérie extrade les Marocains

2019/12/20 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الجزائر تطرد المغاربة // L’Algérie extrade les Marocains بحلول يوم 18 دجنبر 1975 ، تكون قد مرت أربعة وأربعين سنة ، عن جريمة طرد النظام الجزائري للمغاربة من الجزائر ، دفعة واحدة ، ودون اقترافهم أي ذنب يوجب في حقهم الطرد التعسفي ، وتفريقهم عن عائلاتهم ، وأحبابهم ، وتشريدهم ، مع مصادرة ممتلكاتهم ، وعقاراتهم ، و أموالهم .ان طرد 350.000 الف مواطن مغربي ، ودفعة واحدة من التراب الجزائري ، كان......

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