نتائج المرشحين لاشغال وظائف (مجلس القضاء الاعلى) جميع المحافظات

2019/12/20 | 23:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلن مجلس القضاء الأعلى في 14/11/2019 عن توفر ( 501 درجة وظيفية ) في بغداد ورئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية وتم غلق الإعلان في 2019/12/4 حيث تقدم للتعيين (88127) متقدم على اشغال (501 درجة وظيفية) موزعة وفق الجدول في ادناة: تم في مقر مجلس القضاء الأعلى فرز اسمآء المرشحين الكترونيا” وارسلت كافة النتائج الى […]

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