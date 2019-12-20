النفط تعلن إطلاق أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة

2019/12/20 | 23:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، إطلاق أكثر من 1000 فرصة عمل إضافية جديدة لمحافظة ذي قار، مبينة أن إطلاق فرص العمل الجديدة جاء استجابة للمطالبات المشروعة لأبناء المحافظة.وقالت الوزارة في بيان لها، إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان وخلال استقباله محافظ ذي قار وكالة أباذر العمر وافق على […]

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