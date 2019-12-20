الداخلية تصدر توضيحا بشأن عودة زويني لمنصب قائد شرطة كربلاء

2019/12/20 | 23:08 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت وزارة الداخلية، الجمعة، توضيحا بشأن عودة اللواء احمد علي زويني لمنصب قائد شرطة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "بعض وسائل الاعلام تناقلت أنباء عن إنهاء تكليف العميد صباح سهيل من منصبه كقائد لشرطة كربلاء المقدسة".

واضافت ان "العميد صباح سهيل كلف بهذا المنصب لتمشيه الأمور لحين عودة اللواء احمد علي زويني من إجازته المرضية"، مشيرة الى انه "بالفعل عاد اللواء الزويني الى ممارسة مهام عمله كقائد لشرطة محافظة كربلاء المقدسة بعد أن انتهت إجازته المرضية".





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