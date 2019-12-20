2019/12/20 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، هوية منفذي جريمة ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.

وكانت مشاهدٌ مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت في 12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الداخلية تكشف هوية منفذي جريمة الوثبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الداخلية تكشف هوية منفذي جريمة الوثبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).