2019/12/20 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء المقدسة

اوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام أنباء بشأن إنهاء تكليف العميد صباح سهيل من منصبه كقائد لشرطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية توضح حقيقة تكليف العميد صباح سهيل قائد لشرطة كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية توضح حقيقة تكليف العميد صباح سهيل قائد لشرطة كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).