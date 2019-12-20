الاتحاد الاسباني يهدد باغلاق الكامب نو

2019/12/20 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، غرامة مالية على برشلونة، كما وجهت تحذيرا شديد اللهجة للنادي الكتالوني، على خلفية بعض التجاوزات التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد.

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