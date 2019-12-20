شمس الكويتية :العراق بلد سلام وأمن وفرح

2019/12/20 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الفنانة الكويتية شمس اقامتها حفل رأس السنة الميلادية 2020 في العراق.

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