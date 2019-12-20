صحة الكرخ / مشاركة عدد من الشركات العلمية في مؤتمر العلمي السنوي الثامن

2019/12/20 | 23:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلاد مؤيد شاركت مجموعة من الشركات العلمية في مؤتمر العلمي السنوي الثامن لدائرة صحة بغداد/الكرخ والمقام في فندق بابل الدولي ولمدة يومان ومن خلال عرضها لمجموعة من الاجهزة والمستلزمات الطبية […]

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