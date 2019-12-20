امام جمعة النجف المؤامرة على العراق فشلت في تغيير الحكم، والجوكر اساء للمتظاهرين ولمطالبهم

2019/12/20 | 23:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، السيد القبانجي: المؤامرة على العراق فشلت في تغيير الحكم، والجوكر اساء للمتظاهرين ولمطالبهم النجف الاشرف-المكتب الاعلامي 2019/12/20 اكد امام جمعة النجف الاشرف سماحة […]

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