مدير ناحية ابي صيدا يعلن نزوح 90% من اهالي مركز الناحية

2019/12/20 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

اكد مدير ناحية ابي صيدا وكالة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، الجمعة، بان 90% من اهالي مركز الناحية نزحوا بسبب الاشتباكات العشائرية.وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "90% من اهالي مركز ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) نزحوا خلال الايام الثلاثة الماضية بسبب حدة الاشتباكات العشائرية العنيفة التي استخدم فيها مختلف الاسلحة النارية ما ارعب الاهالي ودفعهم الى اتخاذ قرار النزوح القسري".

واضاف الحيالي، ان "استغاثات انسانية وصلت من عشرات العوائل النازحة التي تركت كل شي خلفها وهربت لانقاذ ارواح الاطفال والنساء وهي في وضع يرثى له"، مؤكدا ان "هناك تعتيما غير مسبوق على احداث ابي صيدا التي وصلت الى مرحلة الكارثة الانسانية وحان الوقت لتطبيق القانون وحماية ارواح المدنيين وحصر السلاح بيده الدولة".

بغداد اليوم _ كربلاء

افاد مصدر أمني، الجمعة، بعودة اللواء احمد زويني الى منصبه من جديد قائداً لشرطة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية قامت بإعادة احمد علي زويني الى منصبه قائداً لشرطة كربلاء، بعدما ت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي قدم من بغداد ويعمل في صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وكمين محكم تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكر

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، ان ابطال قيادة عمليات الجزيرة فجروا 16 عبوة ناسفة ونفقين من مخلفات ارهابي داعش في وادي حوران.

وقالت الوزارة في بيان، "استمراراً للعملية العسكرية التي انطلقت يوم امس الخميس في وادي ح

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