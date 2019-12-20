توضيح من الداخلية بشأن عزل قائد شرطة في محافظة عراقية

2019/12/20 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة ما تناقلته وسائل اعلام عن انهاء تكليف العميد صباح السهيل من منصبه كقائد لشرطة محافظة كربلاء.

وقال الاعلام في بيان اليوم ان الحقيقة ان العميد صباح سهيل كلف بهذا المنصب لتمشيه الأمور لحين عودة اللواء احمد علي زويني من إجازته المرضية، وبالفعل عاد اللواء الزويني الى ممارسة مهام عمله كقائد لشرطة محافظة كربلاء بعد أن انتهت إجازته المرضية.

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