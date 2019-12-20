التيار الصدري يصدر بيانا بشأن

2019/12/20 | 23:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اعلن التيار الصدري، الجمعة، عن تسليم أصحاب "القبعات الزرقاء" قواطع المسؤولية التي كانت تحت حمايتهم، في ساحة التحرير، إلى القوات الأمنية.

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