التربية النيابية تشدد: لا تأجيل للعام الدراسي الحالي

2019/12/20 | 23:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شددت لجنة التربية في مجلس النواب، الجمعة، على ضرورة عودة الطلبة الى مدارسهم.

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