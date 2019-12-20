نريد رئيس وزراء غير مُستغَل…!!!!

2019/12/20 | 23:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود يعيش العراق هذه الايام اصعب مراحله التاريخية حيث يحتدم الجدل حول اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد بعد استقالة عبد المهدي فالمدة الدستورية أنتهت رسميا والكتل مازالت تراوح مكانها […]

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