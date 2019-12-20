اغتيال الناشط المدنيعلي العصمي في ذي قار

2019/12/20 | 23:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، ناشطا في الاحتجاجات بمدينة الناصرية، في استمرار لمسلسل استهداف النشطاء منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي.وقال الناشط سلام العصمي عبر فيسبوك إن […]

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