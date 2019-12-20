بالصور.. مواطن عراقي يُعيد عجلة التأريخ بصناعة سيارة من الخشب

2019/12/20 | 23:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مواطن من أهالي قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى، على صناعة عجلة من الخشب وبمواصفات عالية.وتعيد هذه الخطوة لاذهان العراقيين، التراث العراقي الأصيل وعجلات الخشب التي كانت تعمل سابقًا على نقل المواطنين وما تسمى بـ”الباص” وتنتشر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

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