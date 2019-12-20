تقارير: ديون الدول النامية وصلت الى 55 تريليون دولار

2019/12/20 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت صحيفة "غارديان" إن "التحليل، دل على أن نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي في البلدان النامية قد زادت بمقدار 54 نقطة

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