جنايات ديالى تقضي بالسجن 15 عاما لتاجر مخدرات في المحافظة

2019/12/20 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

اصدرت محكمة جنايات ديالى الثانية، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن 15 سنة بحق احد تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة ديالى في بيان

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