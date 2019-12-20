2019/12/20 | 23:39 - المصدر: الغد برس

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متظاهرو ذي قار يحرقون مقرا تابعا لمنظمة بدر احتجاجا على قتل احد ا

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متظاهرو ذي قار يحرقون مقرا تابعا لمنظمة بدر احتجاجا على قتل احد المتظاهرين بهجوم مسلح

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