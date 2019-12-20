انهيار امني في قضاء الاصلاح بذي قار نتيجة نزاع عشائري

2019/12/20 | 23:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار انهار امنيا نتيجة وقوع نزاع عشائري كبير بين البو صالح وال عمر.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "النزاع العشائري تعود إلى نجاة قائممقام قضاء الإصلاح احمد الصالحي من محاولة اغتيال قبل قليل اتهم فيها عناصر من عشيرة ال عمر".

واضاف أن "هناك مناشدات من الأهالي بتدخل القوات الحكومية خوفا من تجدد النزاع خاصة وان الطرفين يشكلان نسبة ٧٥ ٪ من أهالي المدينة".

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