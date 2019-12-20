2019/12/20 | 23:40 - المصدر: الغد برس

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متظاهرون يحرقون منزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار جبار

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متظاهرون يحرقون منزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي

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