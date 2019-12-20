جنايات ديالى تصدر حكماً بالسجن 15 سنة بحق أحد تجار المخدرات في المحافظة

2019/12/20 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

اصدرت محكمة جنايات ديالى الثانية، الجمعة، حكماً بالسجن 15 سنة بحق احد تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة ديالى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات ديالى الثانية، اصدرت حكماً بالسجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق احد اكبر تجار المخدرات في المحافظة".

بغداد اليوم - ديالى

اكد مدير ناحية ابي صيدا وكالة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، الجمعة، بان 90% من اهالي مركز الناحية نزحوا بسبب الاشتباكات العشائرية.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "90% من اهالي مركز ناحية ابي صيدا (30كم شمال

بغداد اليوم _ كربلاء

افاد مصدر أمني، الجمعة، بعودة اللواء احمد زويني الى منصبه من جديد قائداً لشرطة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية قامت بإعادة احمد علي زويني الى منصبه قائداً لشرطة كربلاء، بعدما ت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي قدم من بغداد ويعمل في صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وكمين محكم تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكر

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