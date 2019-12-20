محتجون يضرمون النيران في مقار احزاب اسلامية جنوبي العراق

2019/12/20 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضرم محتجون غاضبون مساء اليوم الجمعة النيران في مقار احزاب اسلامية شيعية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان المتظاهرين احرقوا مقر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي، ومقر منظمة بدر بزعامة هادي العامري، ومقر حركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي للمرة الثاينة على التوالي.

واضاف المصدر ان المتظاهرين احرقوا تلك المقار احتجاجا على اغتيال علي العصمي الناشط المدني في الاحتجاجات بمدينة الناصرية.

وكان المحتجون في ذي قار قد احرقوا مقار الاحزاب السياسية كافة مع انطلاق الاحتجاجات في اوائل شهر اكتوبر لتكون اول محافظة تخلو من تمثيل سياسي حزبي في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين.

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