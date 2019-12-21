محافظ نينوى يكشف عن آلية توزيع مبالغ التعويضات

2019/12/21 | 00:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري عن كيفية توزيع مبالغ التعويضات في المحافظة، متوعداً بضرب الفاسدين، وبينما اعلن الشروع باعمار أكبر خان في العراق، وزعت مديرية بلدية الموصل 240 قطعة أرض سكنية بين موظفي الدولة.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي حضرته “الصباح”: “ سنقوم بما يخص ملف التعويضات بتوزيع المبالغ التي تقل عن 30 مليون دينار، اما المبالغ التعويضية التي تزيد عن 30 مليونا سيكون استحصالها من المركز في بغداد”، متعهداً بـ”الضرب بيد من حديد على الفاسدين جميعا وسنقف مع كل الهيئات والقضاء في محاربة الفساد”.



وأوضح الجبوري أن “الهدف الرئيس من زيارتنا الى العاصمة بغداد وعقد اجتماعات مكثفة مع وزيري المالية والتخطيط هو للحصول على المبالغ المالية المخصصة لمحافظة نينوى، حيث استطعنا الحصول على 75 بالمئة من الميزانية التكميلية للمحافظة والبالغة 340 مليار دينار ومبلغ 10 مليارات دينار لحل ازمة الجسور.

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