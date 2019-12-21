2019/12/21 | 00:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. المحتجون يطالبون بإقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 00:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. المحتجون يطالبون بإقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. المحتجون يطالبون بإقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).