اخبار غير مؤكد عن حرق مقر فوج المهمات الخاصة واغلاق جميع الجسور في ذي قار

2019/12/21 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

افادت مصادر محلية من ذي قار، اليوم الجمعة، بقيام مجاميع باقتحام فوج المهمات الخاصة في المحافظة وحرقه.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان

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