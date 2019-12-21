بالوثيقة.. محافظ واسط يدعو شرطة المحافظة الى توفير الحماية اللازمة للساحة الحدودية

2019/12/21 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - واسط

دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي قيادة شرطة واسط الى توفير الحماية اللازمة بشكل عاجل للمنفذ الحدودي.

وقال المياحي، في بيان حصلت عليه

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