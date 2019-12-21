صحفيو الصباح :بيانات

2019/12/21 | 00:10 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد /سومر نيوز رد صحفيو جريدة الصباح ، السبت، على البيانات المزيفة التي ادعى كتابها بانها صدرت منهم بخصوص التغيرات ال...

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