2019/12/21 | 00:10 - المصدر: سومر نيوز
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صحفيو الصباح :بيانات " مزيفة" تحاول عرقلة "التصحيح ") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد /سومر نيوز رد صحفيو جريدة الصباح ، السبت، على البيانات المزيفة التي ادعى كتابها بانها صدرت منهم بخصوص التغيرات ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحفيو الصباح :بيانات " مزيفة" تحاول عرقلة "التصحيح ") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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