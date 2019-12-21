ترامب وشي يبحثان الصفقة التجارية وهونغ كونغ


ترامب وشي يبحثان الصفقة التجارية وهونغ كونغ
2019/12/21 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أجرى مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مك...

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