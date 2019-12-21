2019/12/21 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أجرى مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مك...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب وشي يبحثان الصفقة التجارية وهونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب وشي يبحثان الصفقة التجارية وهونغ كونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).