2019/12/21 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أجرى مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب وشي يبحثان الصفقة التجارية وهونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أجرى مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب وشي يبحثان الصفقة التجارية وهونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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