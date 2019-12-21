ترامب وبينغ يبحثان صفقات تجارية عبر الهاتف

2019/12/21 | 00:41 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أجرى مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مكالمة هاتفية دارت بينهما.

وكتب ترامب على

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