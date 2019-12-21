مصدر امني: متظاهرو ذي قار اغلقوا جميع جسور المحافظة بإطارات مشتعلة

2019/12/21 | 00:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

كشف مصدر امني، اليوم السبت، بأغلاق جميع الجسور في محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، انه "تم اغلاق

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