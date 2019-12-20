رئيس وزراء اليابان يطالب روحاني الالتزام بتعهدات بلاده بشأن الاتفاق النووي

2019/12/21 | 00:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الرئيس الإيراني حسن روحاني بالالتزام بتعهدات بلاده بشأن الاتفاق النووي.

وأكد آبي خلال استقباله الرئيس الايراني في طوكيو، ان اليابان ستبذل ما في وسعها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيا طهران بالإيفاء بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام الفين وخمسة عشر، فيما بحث الجانبان خلال اللقاء، تطوير العلاقات الثنائية، والحظر الاميركي ضد إيران، ونية اليابان إرسال قوات عسكرية الى منطقة الشرق الأوسط، وتجارة الطاقة.

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