السيستاني‭ ‬يدعم‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬المشروطة‭ ‬بقانون‭ ‬منصف وبطريرك‭ ‬الكلدان‭ ‬يلغي‭ ‬قداديس‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬بغداد

2019/12/21 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاذبات‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬تحت‭ ‬ضغوط‭ ‬خارجية‭ ‬تسبق‭ ‬الترشيح‭ ‬والشارع‭ ‬يزيد‭ ‬تصعيده كركوك‭ – ‬الزمان‭ – ‬كربلاء‭ -‬عامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ لاتزال‭ ‬التجاذبات‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬للاتفاق‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬شخصية‭ ‬تحظى‭ ‬بقبول‭ ‬الشارع‭ ‬لمنصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زيارات‭ ‬ايرانية‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬البرلمانية‭ ‬بحسب‭ ‬نائب‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬اتصالات‭ ‬اجراها‭ […]

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