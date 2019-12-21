2019/12/21 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجاذبات في البرلمان تحت ضغوط خارجية تسبق الترشيح والشارع يزيد تصعيده كركوك – الزمان – كربلاء -عامر طويريجي لاتزال التجاذبات مستمرة بين القوى السياسية في البرلمان العراقي للاتفاق الصعب على ترشيح شخصية تحظى بقبول الشارع لمنصب رئاسة الحكومة ، في ظل زيارات ايرانية مؤثرة في موازين القوى البرلمانية بحسب نائب تحدث عن اتصالات اجراها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يدعم الانتخابات المبكرة المشروطة بقانون منصف وبطريرك الكلدان يلغي قداديس الميلاد في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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