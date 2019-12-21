السلطة لم تخسر.. لكن الجيل الجديد ربح

2019/12/21 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬أوصلت‭ ‬العراقيين‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬الرفض‭ ‬النهائي‭ ‬لها،‭ ‬وكانت‭ ‬أمامها‭ ‬فرص‭ ‬كثيرة‭ ‬،‭ ‬لاتتوافر‭ ‬اليوم‭ ‬مهما‭ ‬تلونت‭ ‬بتصريحاتها‭ ‬وتزويقاتها‭ ‬اللفظية‭ ‬على‭ ‬اية‭ ‬معالجة‭ ‬عملية‭ ‬للازمة‭ ‬المتفجرة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ .‬ ‭ ‬الطبقة‭ ‬ذاتها‭ ‬كانت‭ ‬تعي‭ ‬انّها‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬والشعب‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬آخر،‭ ‬لكن‭ ‬أوراق‭ ‬الألعاب‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬في‭ ‬حيازتها‭ […]

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