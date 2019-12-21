تركيا‭:‬لا‭ ‬قوات‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬ويمكننا‭ ‬المساعدة‭ ‬بالمستشارين

2019/12/21 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة‭ ‬السراج‭ ‬تطلب‭ ‬مساعدة‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬لصد‭ ‬هجوم‭ ‬حفتر طرابلس‭,- ‬انقرة‭- ‬الزمان‭ ‬ استبعد‭ ‬مبعوث‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬طرابلس،‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬إيشلر،‭ ‬قيام‭ ‬بلاده‭ ‬بإرسال‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬عسكري‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬السراج‭ ‬المدعومة‭ ‬دوليا‭.‬ولكن‭ ‬إيشلر‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬يمكنها‭ ‬إرسال‭ ‬خبراء‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬العسكرية‭ ‬والتدريب‭ ‬حال‭ ‬طلبت‭ ‬طرابلس‭ […]

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