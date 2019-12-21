2019/12/21 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حكومة السراج تطلب مساعدة خمس دول لصد هجوم حفتر طرابلس,- انقرة- الزمان استبعد مبعوث تركيا إلى طرابلس، أمر الله إيشلر، قيام بلاده بإرسال قوات إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري مع حكومة السراج المدعومة دوليا.
ولكن إيشلر قال في مؤتمر صحافي في أنقرة إن بلاده يمكنها إرسال خبراء لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب حال طلبت طرابلس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا:لا قوات لنا في ليبيا ويمكننا المساعدة بالمستشارين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولكن إيشلر قال في مؤتمر صحافي في أنقرة إن بلاده يمكنها إرسال خبراء لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب حال طلبت طرابلس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا:لا قوات لنا في ليبيا ويمكننا المساعدة بالمستشارين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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