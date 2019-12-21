القوات الامنية تعلن حالة الانذار في ذي قار

2019/12/21 | 01:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم السبت، بانه "اعلنت القوات الامنية في المحافظة اعلان حالة الانذار بنسبة 50 بالمئة".

وقال المدر

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