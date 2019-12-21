متظاهرو النجف يغلقون شركة زين لطردها عدد من الموظفين

2019/12/21 | 01:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

افاد مصدر نجفي، امس الجمعة، بقيام عدد من المتظاهرين بأغلاق مقر شركة زين للاتصالات في المحافظة احتجاجا على تسريحها عدد كبير من

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