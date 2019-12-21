2019/12/21 | 01:12 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الناصرية يغلقون 6 جسور وسط المدينة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متظاهرو الناصرية يغلقون 6 جسور وسط المدينة
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متظاهرو الناصرية يغلقون 6 جسور وسط المدينة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الناصرية يغلقون 6 جسور وسط المدينة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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