تحالف القوى: محاولات ترشيح حزبيِين يعد استفزازاً لمشاعر المتظاهرين

2019/12/21 | 01:12 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:اعتبر النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الجمعة،محاولات ترشيح لرئاسة الحكومة استفزازاً لمشاعر المتظاهرين وتغييباً لإرادتهم، مؤكدا ان عدم...

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