2019/12/21 | 01:13 - المصدر: الغد برس

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سماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد وإنطلاق صفارات الان

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سماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد وإنطلاق صفارات الانذار

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