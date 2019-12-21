تجدد الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين في الهند

2019/12/21 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

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تجددت الصدامات، امس الجمعة، في مدينة هندية بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على قانون مثير للجدل حول الجنسية، غداة يوم تعبئة حاشدة أسفر

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