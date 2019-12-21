طبيب: الادوية لا تعالج السعال!

2019/12/21 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

كشف طبيب مصري، بان "أطباء الصدر لا يؤمنون بفاعلية أدوية السعال في التخلص من هذه المشكلة الصحية".

نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الدكتور

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