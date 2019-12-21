2019/12/21 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - صحة
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كشف طبيب مصري، بان "أطباء الصدر لا يؤمنون بفاعلية أدوية السعال في التخلص من هذه المشكلة الصحية".
نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الدكتور
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب: الادوية لا تعالج السعال!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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