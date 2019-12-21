الناشط أبو حيدر من بغداد : نقدر لرئيس الجمهورية رفض الاملاءات الايرانية في الترشيح

2019/12/21 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -عبدالحسين غزال قال متظاهرون في ساحة التحرير اليوم انهم يراقبون التطورات بدقة ويدرسون الخيارات السلمية في التصعيد انسجاما مع مصالح العراق ووفاءً لدماء شهداء انتفاضة تشرين المباركة ، وقال ناشط حقوقي في الساحة ان المتظاهرين لم يكونوا بصدد مهاجمة رئيس الجمهورية برهم صالح أو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، لانهم ينتظرون منهما نتائج المواقف […]

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