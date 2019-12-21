“بالفديو”.. قطع طرق وحرق مقرات في الناصرية على خلفية اغتيال ناشط مدني

2019/12/21 | 02:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اضرم محتجون غاضبون الجمعة، النيران في مقار احزاب اسلامية شيعية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.قطع الطرق واحراق المقرات وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، ان “المتظاهرين احرقوا مقر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي، ومقر منظمة بدر بزعامة هادي العامري، ومقر حركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي […]

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