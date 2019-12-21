من جديد... العراق يضيف 3 ميداليات جديدة الى رصيده في بطولة اسيا للمواي تاي

2019/12/21 | 02:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

حصد المنتخب الوطني للعبة، المواي تاي، امس الجمعة، ثلاث ميداليات برونزية في بطولة اسيا للمواي تاي في ابو ظبي.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد

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